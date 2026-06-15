Macron se muestra contrario al cobro de peaje en estrecho de Ormuz: sería «un paso atrás»

PARÍS.-El presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró este lunes contrario al cobro de un peaje en el estrecho de Ormuz, al tiempo que aseguró que Francia, Reino Unido, Italia y los Países Bajos están listos para desplegar rápidamente recursos como parte de la misión internacional de protección de tráfico marítimo en ese punto estratégico del comercio mundial.

En una entrevista a la televisión TF1 pocas horas antes del que comience la cumbre del G7, el jefe de Estado francés consideró que reabrir el estrecho de Ormuz con peaje constituiría «un paso atrás».

«Obviamente, eso no es lo que queremos en absoluto, porque sentaría un precedente. Hay muchos otros estrechos en el mundo: si cobramos peaje cada vez, ¿cuál será la consecuencia? Aumentarán los precios para todo el mundo», explicó Macron.

El presidente francés sostuvo además que el cobro de peajes en Ormuz no sería compatible con las normas internacionales y aseguró que Francia trabajará para evitar que se establezcan tasas o pagos por servicios que, en su opinión, equivaldrían a la misma práctica bajo otra denominación.

Además, el jefe del Estado destacó que Francia, Reino Unido, Italia y los Países Bajos están preparados para desplegar con rapidez medios y recursos en el marco de la misión internacional destinada a garantizar la seguridad del tráfico marítimo en la zona.

«Estamos listos para actuar con rapidez», aseguró Macron, para garantizar que la reapertura de esta ruta marítima «sea duradera».

EFE