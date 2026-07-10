Japón enviará un segundo equipo médico a Venezuela y 3,5 millones de dólares en ayuda

Tokio.- Japón enviará un segundo equipo médico a Venezuela para dar asistencia a las zonas afectadas por los terremotos de finales de junio, además de ayuda humanitaria por valor de 3,5 millones de dólares, anunció este viernes el Gobierno.

«El Gobierno de Japón seguirá apoyando al pueblo de Venezuela y brindando la asistencia necesaria en función de las necesidades locales», detalló en un comunicado el Ministerio de Exteriores japonés.

El equipo de asistencia médica, que estará formado por un contingente de profesionales sanitarios, además de empleados del Ministerio de Exteriores y de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), viajará la semana que viene a Venezuela.

El ministerio anunció además el envío de un paquete de ayuda humanitaria, que incluye alimentos, bienes esenciales y artículos médicos, por valor de 3,5 millones de dólares.

La ayuda estará gestionada a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

«Mediante esta ayuda de emergencia, implementaremos diversas formas de asistencia humanitaria, que incluyen apoyo alimentario, sanitario y médico, así como el suministro de refugio y artículos de primera necesidad», detalló el Gobierno japonés.

Tokio ya anunció la semana pasada el envío al país sudamericano de un primer equipo médico de ayuda en caso de desastre compuesto por 42 miembros, tras el doble terremoto ocurrido hace más de dos semanas y que dejó más de 3.500 muertos, además de miles de desplazados.

Este martes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que pidió ayuda a «países sísmicos» como Japón, Perú y Chile para que envíen a especialistas.

«Estamos pidiendo ayuda de primera a países que también son países sísmicos, como Japón, Perú, Chile. Ya hemos contactado los Gobiernos para tener aquí a especialistas que nos permitan ver qué estructuras requieren ajustes», dijo la líder chavista en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Unión Radio / EFE