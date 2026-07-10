EK llevó contenedor y triciclo de carga a paramédicos en La Guaira

CARACAS.-En Empire Keeway, seguimos al servicio de Venezuela. Instalamos un contenedor de 40 pies con tres divisiones internas, aires acondicionado y baño en el campamento de rescate y salvamento que los Paramédicos MTT levantaron, en La Guaira, para búsqueda y atención de víctimas del doble terremoto ocurrido el 24 de julio.

“Debido a las lluvias, a los acontecimientos, contábamos solo con toldos y carpas. Algunos de los equipos se estaban dañando. Un día se nos mojaron unos alimentos y ellos (EK), al enterarse de la situación, nos están prestando este container para lo que es resguardo de todos los equipos de búsqueda y de salvamento”, manifestó Wilbani León, director de Paramédicos MTT, Ángeles de la autopista.

También, llevamos un Atlas, motocicleta de tres ruedas que soporta hasta una tonelada de carga, para trasladar equipos, insumos y personas heridas. “Esta unidad de carga es para mejorar la movilidad, los equipos pesados… ya que nuestra unidad multipropósito es muy grande para el tráfico que se hace.”, dijo León. Seguimos comprometidos con el país. Con nuestro programa de responsabilidad social Buen Vecino, ensamblando bienestar.

Nota de prensa