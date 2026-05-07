Lula va la Casa Blanca este jueves después de meses de tensiones con Trump

ESTADOS UNIDOS.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se encuentra en Washington, donde este jueves realizará su primera visita oficial a la Casa Blanca en el segundo mandato de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La visita, inicialmente prevista para marzo, se realiza en un momento de tensiones diplomáticas entre los Gobiernos de ambos países, situados en las antípodas políticas.

La agenda del encuentro es eminentemente económica, destacando los esfuerzos de Brasil para tratar de evitar la imposición de nuevas restricciones al comercio bilateral, en momentos en los que el Gobierno estadounidense llevó a cabo investigaciones sobre supuestas prácticas comerciales desleales de Brasil.

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EFE