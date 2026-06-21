Lluvias afectan vialidad de cinco zonas agrícolas en Monagas

CARACAS.- Las lluvias registradas en el municipio Caripe del estado Monagas ocasionaron daños que podrían dejar incomunicados a cinco sectores agrícolas.

Los funcionarios de Protección Civil y de la Administración de Desastres acudieron a las zonas de Cerro El Perú, El Potrero, Rivero, El Porvenir y La Sabana para evaluar el nivel de riesgo tras las precipitaciones.

Ciudadanos que viven en la localidad expresaron que de haber un derrumbe la producción y tránsito quedaría afectado.

Los agricultores del lugar llamaron a las autoridades y al municipio a activar un plan para la reparación de la vialidad antes que ceda en su totalidad.

Unión Radio