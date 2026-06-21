Gianluca Rampolla: Crecimiento de Venezuela depende de la inversión en salud, educación y energía

CARACAS.- El coordinador humanitario de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, señaló que el crecimiento económico del país está directamente vinculado al desarrollo de los sectores salud, educación y energético.

«La recuperación del sector energético es clave para aumentar los ingresos del país. Para el país el crecimiento no va a ser sostenible sin inversiones en el sector de la salud pública, de la educación», explicó.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la inauguración de la segunda edición del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Central de Venezuela (UCV). El diplomático destacó la importancia del diálogo y la negociación como herramientas civiles para superar los conflictos.

«El modelo de Naciones Unidas es la palestra, el gimnasio donde ir practicando las habilidades necesarias para dialogar. Saben todos que en este momento en Venezuela lo que es esencial y imprescindible es la capacidad y la voluntad de dialogar», expresó.

Por su parte, el rector de la Universidad Central de Venezuela , Víctor Rago, respaldó la iniciativa señalando que este tipo de actividades académicas forman ciudadanos comprometidos con la democracia, los derechos humanos y el pluralismo.

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