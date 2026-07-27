lunes, julio 27, 2026
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Programa Mundial de Alimentos atendió a más de 100 mil afectados por el doble terremoto

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Updated:
Cortesía EFE
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CARACAS.- El Programa Mundial de Alimentos informó que llevó apoyo a más de 100 mil personas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio registrados en el país.

La organización detalló que la ayuda fue entregada en forma de comidas calientes en refugios y comedores comunitarios, cestas de alimentos para hogares y cupones electrónicos.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, detallaron que en las primeras 72 horas de la emergencia, realizaron consultas en más de 80 comunidades de siete estados afectados, lo que permitió orientar la respuesta para la entrega de la ayuda.

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