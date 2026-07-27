Programa Mundial de Alimentos atendió a más de 100 mil afectados por el doble terremoto

CARACAS.- El Programa Mundial de Alimentos informó que llevó apoyo a más de 100 mil personas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio registrados en el país.

La organización detalló que la ayuda fue entregada en forma de comidas calientes en refugios y comedores comunitarios, cestas de alimentos para hogares y cupones electrónicos.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, detallaron que en las primeras 72 horas de la emergencia, realizaron consultas en más de 80 comunidades de siete estados afectados, lo que permitió orientar la respuesta para la entrega de la ayuda.

Un mes, más de 1️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ personas apoyadas tras los #terremotosdeVenezuela🇻🇪.



El Programa Mundial de Alimentos sigue su trabajo, porque sabemos que aún nos necesitan. pic.twitter.com/XnFPvsoZXO — WFP Español (@WFP_es) July 27, 2026

Unión Radio