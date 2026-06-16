Liberan a estadounidense acusado de presunto abuso sexual a un niño en Bogotá

CARACAS.-La madrugada de este martes 16 de junio fue liberado ciudadano estadounidense implicado en el caso de presunto abuso sexual a un menor de edad en un apartamento del norte de Bogotá, según informó BluRadio Colombia.

De acuerdo con la información difundida por el medio colombiano, las autoridades competentes determinaron que no había pruebas vinculantes para continuar el proceso de legalización de captura, mientras que un informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar determinó que no hubo indicios de maltrato o abuso sexual.

El caso se hizo viral en redes sociales y estremeció a la comunidad de Bogotá luego de que las personas que caminaban por la zona comenzaran a grabar al sujeto mientras que presuntamente abusa del niño en un balcón de su departamento.

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio