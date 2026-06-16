Timoteo Zambrano asume funciones como embajador de Venezuela en España

CARACAS.- Este lunes, Timoteo Zambrano asumió formalmente la jefatura de la misión diplomática de Venezuela ante el Reino de España. Tras la presentación de sus cartas credenciales, el diplomático inició oficialmente su gestión.

Zambrano destacó que sus esfuerzos se centrarán en priorizar la atención consular y fortalecer los procesos de integración de la comunidad venezolana en la nación europea.

«Hoy nuestro excelentísimo embajador Timoteo Zambrano, presentó ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, las copias de estilo que lo acreditan como jefe de misión de la República Bolivariana de Venezuela ante el reino de España».

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