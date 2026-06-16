EEUU ve factible alcanzar un pacto definitivo con Irán en el plazo marcado de 60 días

FRANCIA.- El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este martes factible alcanzar un pacto definitivo con Irán en el plazo marcado de 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear y el levantamiento de sanciones.

«El plazo es de alrededor de 60 días. Creo que se cumplirá más o menos según lo previsto. Ambas partes hemos estado implicadas en el proceso. Creo que quieren llegar a un acuerdo. Irán quiere hacerlo. Necesita volver a la actividad normal», dijo al inicio de una reunión bilateral con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. EFE