Diseñan propuesta de gobernanza visual para proyectar la identidad nacional desde el Aeropuerto de Maiquetía

CARACAS.- El Instituto Marca País Venezuela, conjuntamente con autoridades del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, construyen una propuesta de gobernanza visual para los espacios de esta terminal aérea.

La iniciativa fue abordada en un encuentro ampliado entre autoridades venezolanas junto al sector productivo nacional, con el objetivo de unificar criterios y articular la proyección internacional en la principal puerta de entrada al país.

​La presidenta del instituto, Andreína Tarazón Bolívar, explicó que la propuesta en construcción busca transformar el terminal aéreo en la «primera página viva» de la identidad nacional, para causar una impresión grata y armónica tanto en propios como en visitantes.

​Detalló que las líneas estratégicas contemplan varias acciones que incluyen una profunda limpieza visual publicitaria, así como la instalación de una galería fotográfica en los pasillos de desembarque con un enfoque minimalista y de alta calidad artística. “Queremos resaltar la identidad nacional a través de una muestra fotográfica que incluye fauna, artesanía, paisajes, oferta exportable y gastronómica de alta gama, como el café y el cacao”, añadió.

​En paralelo, la estrategia también busca posicionar a Caracas como un destino culinario de primer nivel, una ciudad segura y capital de la música certificada por la UNESCO.

​El director del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Rolando Alcalá Miranda, celebró la alianza interinstitucional y destacó que se trabaja arduamente para mantener a Maiquetía como el principal hub de Latinoamérica. Asimismo, afirmó que “el terminal es el lugar perfecto para que cada viajero sienta la receptividad de una Venezuela impulsada por gente buena, trabajadora y emprendedora”.

Por su parte, Sorymar Vivas, en representación de los productores nacionales con certificación IGP, agradeció la inclusión del sector en el ecosistema de este plan y manifestó su expectativa de que los productos locales sean incorporados progresivamente en los establecimientos comerciales del aeropuerto.

​A su vez, expresó que conforman una gran familia bajo el sello “Hecho en Venezuela” y resaltó el nivel de los ocho productores seleccionados para esta etapa inicial, cuyos rubros incluyen café, cacao, miel, queso de cabra y cocuy, cuentan con un enorme prestigio tanto a nivel nacional como internacional.

​La mesa de trabajo finalizó con la proyección de los micros audiovisuales que se prevé incorporar en el terminal, una degustación de los rubros emblemáticos y un recorrido por la Galería Itinerante de Movilnet, una destacada propuesta fotográfica que se proyecta incluir en los espacios del aeropuerto.

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NP/Unión Radio