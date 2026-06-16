5ta edición del Concurso Nacional de Fotografía se inspiró en la faena de los trabajadores del mar

CARACAS.-El presidente de la Asociación Civil Trabajo y Persona, Alejandro Marius, invitó a participar en la 5ta edición del Concurso Nacional de Fotografía y Trabajo «Con la Mirada en el Mar Amplio e Infinito» que arrancó el pasado 1 de mayo y se extenderá hasta el próximo 30 de julio.

Para la edición de este año se han definido tres áreas temáticas:

Faena : se tiene que retratar a los trabajadores del mar en sus distintas labores como construir peñeros, reparar redes, la pesca, entre otros.

: se tiene que retratar a los trabajadores del mar en sus distintas labores como construir peñeros, reparar redes, la pesca, entre otros. Servicios costeros : capturar la labor que desempeñan en relación al turismo

: capturar la labor que desempeñan en relación al turismo Los Guardianes del Infinito: se debe retratar el trabajo que hacen las organizaciones y ciudadanos para cuidar el ecosistema marino

«Para nosotros es clave tener esas tres temáticas«, comentó en entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

¿Quién puede participar?

Marius explicó que se definieron dos categorías por edad para que todas las personas interesadas puedan participar en el concurso y que se permitirán fotos con cámaras profesionales y cámaras de celulares.

La primera categoría es la Junior para edades comprendidas de 19 a 20 años de edad; la segunda es la Master para personas mayores de 30 años de edad.

Destacó que por primera vez en la historia del concurso se creó una categoría para fotógrafos profesionales. «Dimos tres meses porque un profesional piensa su pauta, dónde quiere ir, se toma su tiempo», comentó.

Aseveró que este año «solo en el caso de los profesionales les estamos permitiendo usar fotos de archivos y fotos que sean inéditas que no la hayan enviado a otro concurso».

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio