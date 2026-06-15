Bruno Gallo considera que el gobierno debe atender el retardo procesal

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y dirigente de Avanzada Progresista (AP), Bruno Gallo, consideró que el gobierno debe atender prontamente el tema de los retardos procesales en el país, revisar las sentencias y garantizar los derechos humanos de los presos políticos y comunes.

Asimismo, resaltó que la reforma al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debe ir más allá de cambiar nombres y caras de los magistrados, porque se debe rescatar la justicia y la institucionalidad.

«Hay un montón de gente que los están soltando, porque ha habido retardos procesales. Hay gente que se les está revisando las formalidades jurídicas para ver si se cumplieron o no y los están poniendo en libertad; presos políticos y comunes. Me parece esto muy importante, porque hay un avance importante. Se está discutiendo una nueva conformación del TSJ y no puede ser de cambio de número y caras de los magistrados; sino que tiene que ser un cambio radical en el comportamiento y la estructura (…) el tema de los retardos procesales es gravísimo», afirmó en entrevista concedida a Vladimir Villegas para el programa Entre Líneas de Unión Radio .

Igualmente, denunció la actuación de funcionarios de seguridad, fiscales o jueces que se confabulan para «sembrar» a los ciudadanos a cambio de dinero, «haciendo de la injusticia un negocio».

Con respecto al video que circula en redes sociales sobre el ataque perpetrado al líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, durante una operación conjunta entre Estados Unidos y Venezuela, Gallo comentó que es necesario que el gobierno ofrezca una investigación para aclarar lo sucedido.

Unión Radio