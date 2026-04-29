Empresas estadounidenses lanzan plataforma de $500MUSD para campos petroleros en Venezuela

ESTADOS UNIDOS.- Latam Energy Partners LLC (LEP) y Lionheart Capital LLC formaron una empresa conjunta para adquirir y rehabilitar activos de petróleo y gas en Venezuela, respaldada por un vehículo de capital inicial de 500 millones de dólares. La alianza, formalizada mediante un term sheet firmado por ambas partes, apunta a campos abandonados con reservas probadas, infraestructura existente y producción histórica verificable, evitando el riesgo exploratorio.

Las reformas recientes al régimen de hidrocarburos venezolano permiten a operadores privados participar directamente en operaciones de campo y comercialización bajo términos fiscales más flexibles. A ello se suma el marco de cooperación activo entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, orientado a reintroducir capital internacional en el sector energético del país. «Los activos que evaluamos son cuencas probadas con infraestructura establecida y reservas evaluadas de forma independiente», señala Steve Meehen, director ejecutivo de LEP. «El incremento de la producción es una cuestión de capital y ejecución, no de exploración, y ese es exactamente el perfil de riesgo que los inversionistas pueden respaldar».

La estrategia operativa se basa en la rehabilitación de campos subinvertidos: reacondicionamiento de pozos, optimización de sistemas de levantamiento artificial y técnicas modernas de recuperación. LEP aporta la ejecución técnica a través de su plataforma integrada, liderada por X-Drill —firma de servicios E&P de Houston, de capital estadounidense, con operaciones en América Latina, Oriente Medio y África. Cuentan con una base de activos que incluye equipos de perforación, sistemas de fractura de alta presión y equipos de producción temprana. «Nuestras entidades aportan equipos propios, operaciones certificadas y décadas de experiencia local. Eso permite la ejecución inmediata y el crecimiento medible de la producción desde el primer día», afirma Roy A. Ellis, presidente de LEP.

Lionheart Capital ya cuenta con un SPAC listada en NASDAQ

Lionheart Capital, con sede en Miami, lleva más de 30 años desplegando capital en activos alternativos, inmobiliarios y de hospitalidad. En esta nueva iniciativa, lidera la estructuración y la captación de inversión institucional.

La firma es, además, patrocinadora de una SPAC —vehículo con finalidad especial— listada en Nasdaq por un valor de 230 millones de dólares, lo que refleja su capacidad de acceso a mercados de capital a escala. «Nuestro mandato es identificar oportunidades de alto impacto y estructurar el capital para ejecutarlas. La calidad de los activos, la plataforma operativa y la alineación política que aporta LEP hacen que esta iniciativa sea ejecutable, algo que antes no era posible», explica Ophir Sternberg, fundador y CEO de Lionheart.

La escala del proyecto tiene una visión a largo plazo. «Durante más de tres décadas en América Latina, he constatado que las mayores oportunidades surgen en mercados complejos donde el capital y la ejecución no han estado alineados. Esta iniciativa aplica capital disciplinado y conocimiento local para recuperar valor en activos de calidad probada», señala Faquiry Díaz Cala, COO de Lionheart.

Todas las actividades se ejecutarán en pleno cumplimiento de los marcos regulatorios de Estados Unidos, Venezuela y de organismos internacionales, incluidas las autorizaciones requeridas por la OFAC.

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