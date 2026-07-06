Laser Airlines habilita rutas alternativas con República Dominicana y Colombia a través de aeropuerto de Barcelona

CARACAS.- Laser Airlines, habilitó rutas alternativas entre República Dominicana y Colombia desde y hacia Venezuela, a través del aeropuerto internacional General José Antonio Anzoátegui, en la ciudad de Barcelona.

En el caso de República Dominicana, la frecuencia se iniciará este miércoles 8 de julio en un itinerario de 10:00 am desde Barcelona hasta la ciudad de Santo Domingo, con regreso a las 11:50 am; y otra salida a la 1:20 pm desde Santo Domingo a Barcelona con regreso a las 2:50 pm.

En cuanto a la conexión con Colombia, se activará a patir del próximo jueves 9 de julio, desde y hacia Bogotá, utilizando el mismo aeropuerto internacional del estado Anzoátegui.

La compañía resaltó que aquellos pasajeros que cuenten con una reserva confirmada y boletos emitidos a partir del inicio de la operación y no cambien sus fechas, serán revalidados sin costo y con prioridad en la fecha de salida.

De igual manera, los pasajeros que deseen adelantar o reprogramar su viaje y no se encuentren dentro del grupo de afectados del 25 de junio al 7 de julio del presente año, podrán realizarlo aplicando las penalidades y diferencias de tarifa correspondientes.

Unión Radio