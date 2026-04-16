Lahoud estima crecimiento superior al 4% del PIB este año para el país

CARACAS.- Daniel Lahoud, economista, historiador y profesor universitario, explicó el panorama actual con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organización que está evaluando restablecer relaciones con Venezuela luego de que el país quedara fuera del ámbito de las finanzas interacionales en 2019.

Al consultarle sobre la proyección del Fondo Monetario sobre un crecimiento del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) en Venezuela, Lahoud afirmó: «yo creo que vamos a crecer un poco más del 4%, porque Venezuela cambió las expectativas económicas drásticamente. Además, estamos cobrando el petróleo al 100% y eso indica que está entrando mucho dinero al país».

El economista explicó que Venezuela fue uno de los primeros países en suscribirse al acuerdo del FMI en 1944, lo que significa que cedía su soberanía en materia financiera y económica al fondo, como establece el primer artículo del acta constitutiva de la organización. Las relaciones se debilitaron en 2007 cuando se prohibió que se entregaran estadísticas al Fondo Monetario, posteriormente, en 2017, el país suspende los pagos de la deuda externa.

Mencionó durante la entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio , que esta ratificación sobre si el país vuelve al cauce del fondo, significa que probablemente se haga la renegociación de la deuda y se pague tanto el capital como los intereses que se deben actualmente.

En cuanto a la cifra de la deuda externa, señaló que no está definida: «no se sabe cuánto es porque hay varios préstamos que no están definidos al no pasar por la Asamblea Nacional, que es una de las normas que expone la Constitución».

Destacó que el FMI probablemente exigirá una serie de condiciones para Venezuela, donde el préstamo no aplica porque el país no está calificado para ello.

Mariangel García / Unión Radio