La tormenta tropical Boris toca tierra en el sur de México y provocará lluvias muy fuertes

Ciudad de México.- La tormenta tropical Boris tocó tierra la madrugada de este martes entre los sureños estados de Guerrero y Oaxaca, por lo que mantendrá lluvias muy fuertes en el sur y oeste del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 03.00 hora local (09.00 GMT) el centro del fenómeno meteorológico tocó tierra y se ubicó aproximadamente a 25 kilómetros (km) al este-noreste de Punta Maldonado, y a 170 km al este-sureste de Acapulco, ambas localidades de Guerrero.

Boris presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia nor-noroeste a 9 km/h.

“Debido a las amplias bandas nubosas del sistema, se prevén en las siguientes horas lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Jalisco (sur), Colima, Michoacán (costa), Guerrero (sureste y este) y Oaxaca (oeste), y fuertes (de 25 a 50 mm) en Puebla (suroeste), Estado de México (oeste y suroeste), Ciudad de México y Morelos”, puntualizó el SMN.

Asimismo, pronosticó que el sistema originará rachas de viento de 60 a 80 km/h en las costas de Guerrero y Oaxaca, de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones y desbordamientos en zonas bajas.

Unión Radio / EFE