La OPS llama a recaudar unos $ 24 millones en apoyo a Venezuela

WASHINGTON.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó este miércoles a recaudar unos 24 millones de dólares que destinará a un fondo de emergencia para asistir a Venezuela en lo que queda del año, tras los devastadores terremotos que ya dejan más de 2.200 muertos en el país suramericano.

La OPS «lanzó un llamamiento de emergencia por casi 24 millones de dólares para apoyar, durante los próximos seis meses, la respuesta en salud y la recuperación temprana tras los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela el 24 de junio», dijo la entidad en un comunicado remitido a EFE.

Según la organización, estos fondos permitirán «mantener o restablecer servicios de salud esenciales, fortalecer la vigilancia epidemiológica, prevenir brotes de enfermedades, y facilitar el acceso continuo a medicamentos esenciales y vacunas, además de apoyar la recuperación del sistema de salud de la nación».

Esta iniciativa busca beneficiar a unos 700.000 habitantes de las zonas más afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que el pasado miércoles sacudieron el norte de Venezuela, sobre todo al estado La Guaira, cercano a Caracas.

«Si bien las labores de búsqueda y rescate continúan, la emergencia sanitaria está entrando en una nueva fase», señaló en el comunicado el director de la OPS, Jarbas Barbosa.

Barbosa insistió en que, en un momento en que millones de heridos requieren atención continua, los hospitales están desbordados y el riesgo de brotes de enfermedades aumenta.

«Este llamamiento contribuirá a salvar vidas hoy y, al mismo tiempo, apoyará la recuperación de los servicios esenciales de salud durante los próximos meses», afirmó el funcionario.

«Hacemos un llamado a los Gobiernos, los socios para el desarrollo, las instituciones financieras internacionales, las organizaciones filantrópicas y el sector privado para que apoyen este llamamiento y expresen su solidaridad con el pueblo de Venezuela», pidió.

EFE