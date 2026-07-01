Hermanas Carmelitas en La Pastora ofrecen sus espacios para recibir a niños en situación vulnerable

CARACAS.- Las Hermanas Carmelitas ubicadas en La Pastora tienen dispuesto sus espacios para recibir a niños en situación vulnerable provenientes de La Guaira.

Habitaciones ya acondicionadas, ropa clasificada, artículos de higiene y alimentos ya están en el interior de la Casa Hogar Carmelitas en La Pastora para la disposición de niños provenientes del estado La Guaira.

La madre Ana María Montilla, dijo que están a la espera que lleguen los infantes.

«Desde el 29 estamos diciendo que estamos apto, los espacios acondicionados para atender a los niños y niñas, 30 niños-30 niñas, con edades entre 0 y 12 años, con un adulto, mamá o papá, eso es lo que me imagino debe certificar el Concejo de Protección», apuntó.

Unión Radio