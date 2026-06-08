Keiko Fujimori conserva 2,3 puntos de ventaja sobre Sánchez

LIMA.- La ventaja de la candidata derechista Keiko Fujimori sobre el izquierdista Roberto Sánchez se ha reducido a 2,3 puntos al llegar al 85% del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada este domingo.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) obtiene el 51,17% de los votos válidos, mientras que el escudero y representante del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) logra el 48,82%. En número de votos, la líder del partido fujimorista Fuerza Popular obtiene 8.321.201 votos, por delante de los 7.937.891 que registra el líder del partido de izquierda Juntos por el Perú.

En número de votos, la líder del partido fujimorista Fuerza Popular obtiene 7.886.212 votos, por delante de los 7.038.001 que registra el líder del partido de izquierda Juntos por el Perú.

Dos proyecciones publicadas en la noche del domingo vaticinan que la diferencia entre ambos candidatos se reducirá a niveles mínimos a medida que avance el escrutinio, con la posibilidad de que Sánchez adelante incluso a Fujimori.

La muestra elaborada por la empresa Ipsos para la Asociación Civil Transparencia, con un margen de error del 1,9 %, otorgó un 50,3 % a Sánchez, contra un 49,7 % a Fujimori.

Mientras, otra proyección con actas oficiales de la empresa privada Datum Internacional, con un margen de error de 1 %, señaló que Sánchez recibió un 50,14 % y Fujimori un 49,86 %.

Los primeros votos en escrutarse pertenecen en su mayoría a la capital Lima y a otras ciudades del país, donde Fujimori en la candidata más votada, mientras que Sánchez concentra sus apoyos en zonas rurales, cuyos votos acostumbran a ser los últimos en contabilizarse.

En las dos últimas citas electorales, Fujimori, que se presenta por cuarta vez a la Presidencia de Perú, se quedó a las puertas del Palacio de Gobierno por apenas 40.000 votos respecto a Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados a las urnas para escoger a la opción que gobernará el país para los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política que ha tenido ocho presidentes en diez años, producto de una serie de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

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EFE