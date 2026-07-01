Jorge Rodríguez: Hay 2.295 fallecidos y 11.267 personas heridas tras sismos

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó el balance de víctimas y afectados por el doblete sísmico del pasado 24 de junio, el cual muestra que la cifra de fallecidos ascendió a 2.295 personas, mientras que el de heridos llegó a 11.267.

Rodríguez indicó que, al momento 12.841 personas se encuentran damnificadas y que 26.403 personas han sido afectadas por los terremotos.

Rodríguez aseguró que han ocurrido 782 réplicas de los sismos, pero que la frecuencia y el rango de magnitud de las mismas también ha disminuido.

«¿Eso quiere decir que haya desaparecido por completo la amenaza de una réplica mayor? No quiere decir eso, pero es una buena noticia, puesto que se mantiene esa tendencia y el curso natural de este proceso pareciera conducir a que va a ser más espaciada la aparición de réplicas y también va a estar disminuyendo la magnitud de las mismas», explicó Rodríguez.

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