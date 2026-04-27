viernes, mayo 1, 2026
- Publicidad -

Italia insta a Venezuela a liberar a presos políticos y propone intensificar el comercio

Mundo
Updated:
Antonio Tajani
- Advertisement -

ROMA.- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, se reunió este lunes en Roma con el ministro de Comercio Exterior de Venezuela, Johann Álvarez Márquez, para animar a la liberación de presos políticos y proponer un mayor comercio entre ambos países.

El encuentro se produjo en el merco del Foro empresarial Italia-América Latina celebrado en la ciudad italiana de Prato (norte), según informó Exteriores en un comunicado.

En la reunión, Tajani «ha vuelto a animar a la liberación de todos los presos políticos», según el comunicado.

El italiano también propuso «desarrollar ulteriormente el intercambio comercial y a promover nuevas inversiones, en particular en los sectores de las infraestructuras y energético», termina la nota.

EFE

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

ÚLTIMAS NOTICIAS

- Advertisement -

NOTICIAS RELACIONADAS

- Advertisement -

País

Mundo

Deportes

En audio

Contáctanos