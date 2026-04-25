Irán reanuda los vuelos internacionales por primera vez desde el inicio de la guerra

TEHERÁN.- Irán reanudó este sábado los vuelos internacionales por primera vez desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, tras la reapertura del Aeropuerto Internacional Imam Jomeiní de Teherán en medio de la tregua.

Los medios iraníes informaron de que los primeros vuelos despegaron al amanecer con destino a ciudades como Medina (Arabia Saudí), Mascate (Omán) y Estambul (Turquía), en lo que supone el inicio de la reactivación de las conexiones internacionales desde Teherán.

Las autoridades destacaron que esta nueva fase operativa comenzó con éxito gracias a la coordinación de las aerolíneas nacionales y señalaron que el ritmo de vuelos aumentará en los próximos días.

La reanudación de los vuelos internacionales se produce después de que este miércoles se retomaran los vuelos nacionales desde Teherán a la ciudad nororiental de Mashad.

La reapertura del principal aeropuerto internacional del país es vista como un paso clave hacia la normalización de las operaciones aéreas y la movilidad de pasajeros.

Irán había cerrado su espacio aéreo con el inicio de la guerra, pero el sábado pasado anunció su reapertura en el este del país en medio de una tregua con Estados Unidos.

Sin embargo, más de una veintena de aviones y varios aeropuertos del país han resultado dañados por los bombardeos de Israel y Estados Unidos.

El subdirector de la Aviación Civil, Hamidreza Sanaei, indicó el miércoles que alrededor del 20 % de la flota iraní de 130 aviones de pasajeros se encuentra fuera de servicio debido a los daños sufridos en ataques durante el conflicto. EFE