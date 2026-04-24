Federación de bioanalistas afirma que persiste el déficit de reactivos en laboratorios públicos

CARACAS.- La Federación de Colegios de Bioanalistas advirtió que persiste el déficit de reactivos en los laboratorios públicos.

Aunque no se dieron detalles en cuanto a las entidades más afectadas, se asegura que entre más lejos de la capital de la República, mayor es la afectación.

“Ahorita estamos en el 80%, y el resto, que digo que es el 20 no es que es continuo, adecuado, suficiente y por supuesto permite la accesibilidad de esos ciudadanos a asistir a esos centros asistenciales y tener la respuesta que requieren», expresó León.

Alertó que la migración y la exigencia de mejores condiciones laborales siguen afectando la disposición de personal en los centros públicos de salud.

“Renuncia masiva dentro de los centros asistencia. Teníamos una plantilla de 6.000 bioanalistas que estaban dentro de esos sistemas de salud y que estábamos buscando ampliar en esos centros asistenciales, ahorita tenemos aproximadamente unos 2.400 bioanalistas dentro de esos centros asistenciales”, indicó la dirigente gremial.

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