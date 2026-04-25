Encargado de negocios de EEUU en Venezuela se reúne con la presidenta (E) Delcy Rodríguez

CARACAS.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este viernes al nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, con quien espera continuar el trabajo de normalización de las relaciones bilaterales.

En la reunión se encontraban el canciller venezolano, Yván Gil; el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco; el ministro de Interior, Diosdado Cabello; y el vicepresidente de Economía y Finanzas, Calixto Ortega.

En la cuenta en X de la embajada, Barrett dijo que conversó con Rodríguez «sobre la importancia de obtener resultados que beneficien tanto a los estadounidenses como a los venezolanos».

El diplomático informó el jueves que ya se encontraba en el país, donde sustituye a la diplomática Laura Dogu, nombrada a finales de enero para reabrir la misión diplomática tras siete años de relaciones rotas.

EFE