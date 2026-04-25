Presbítero José Briceño es nombrado nuevo obispo de la Diócesis de Guasdualito

CARACAS.- La Iglesia en Venezuela informó sobre el nombramiento del reverendo padre José Magdaleno Álvarez Briceño como nuevo obispo de la Diócesis de Guasdualito, realizado por el papa León XIV.

La Conferencia Episcopal Venezolana expresó su alegría por el inicio del ministerio episcopal en el estado Apure. José Briceño ha servido como rector del Santuario del Beato José Gregorio Hernández en Isnotú y como vicario del clero en Trujillo.

Dirigirá su experiencia pastoral y dedicación al estar al frente de la Diócesis de Guasdualito.

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