Consecomercio aspira que las inversiones petroleras generen desarrollo de otros sectores en Falcón

CARACAS.- El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Comercio) manifestó que aspira que las inversiones petroleras generen desarrollo en otros sectores de la economía en el estado Falcón.

El presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, señaló que la entidad cuenta con diversos atractivos comerciales, turísticos e industriales que podrían resultar beneficiados con estas inversiones.

«Que impacten otras áreas, como el turismo, la parte agroindustrial, agroforestal, la petroquímica, que podamos avanzar con esos recursos para apalancar otras áreas que pueden permitir una economía más independiente y productiva», expresó José Gregorio Rodríguez, presidente de Consecomercio.

El representante del gremio recordó que la Península de Paraguaná tiene uno de los centros refinadores más grandes del mundo, por lo que considera indispensable aprovechar las oportunidades para el crecimiento de la entidad.

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