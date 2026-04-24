Monseñor González de Zárate espera que continúe la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía

CARACAS.- El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Jesús González de Zárate, espera que continúe la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en Venezuela para dar respuesta a las solicitudes pendientes.

«Vemos que todavía había mucho trabajo por hacer. Todavía llegan continuamente aquí, a la Conferencia Episcopal, comunicaciones de personas que han pedido que intervengamos en casos concretos que no han sido favorecidos con la Ley de Amnistía», dijo el prelado.

González de Zárate pidio «transparencia» en el manejo de recursos del país al considerar que hay expectativas que no se han atendido con respuestas inmediatas.

Unión Radio