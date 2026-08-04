Análisis ¿Qué se requiere para reconstruir la industria petrolera?

CARACAS.-La exviceministra de Energía y Minas, asesora en materia energética, Dolores Dobarro, afirmó este martes que la reconstrucción de la industria petrolera requiere de «grandes capitales y por mucho tiempo», y que por el momento, se han observado medianas, pequeñas empresas y «muchas desconocidas».

«Hay opacidad en lo que es el otorgamiento de las áreas, no hay competencia. Yo quisiera ver a las grandes, que se queden y que se les ofrezca seguridad por largo tiempo (…) activar esta industria no es fácil, esto lleva tiempo, pienso que tienen la tecnología y el capital para hacerlo y eso falta», dijo.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, insistió en que «la confianza se tiene que construir» que las instituciones «funcionen técnicamente», que las leyes «se apliquen y sean razonable» desde el punto de vista financiero.

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Dobarro considera grave que la Ley Antibloqueo no se haya derogado luego de la reforma de las Ley de Hidrocarburos porque según explicó, «el piso jurídico es muy frágil». «Eso no es bueno ni para el Estado ni para el inversionista», agregó.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio