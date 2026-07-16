Inter avanza en la restitución de los servicios de Internet en La Guaira y zonas afectadas tras los sismos

CARACAS.-La compañía desplegó un plan de contingencia nacional, movilizando cuadrillas de múltiples ciudades hacia las zonas más críticas. Como medida apoyo, la empresa abrió zonas de navegación Wi-Fi libre en La Guaira, Caracas, Guarenas, Morón y Tucacas.

Inter presentó un balance detallado sobre el estado de su infraestructura y el avance en la restitución de sus servicios, luego del doble evento sísmico registrado en el país el pasado 24 de junio.

Gracias a una masiva movilización técnica y operativa, la empresa ha normalizado la totalidad de los servicios en el Distrito Capital, Miranda y Aragua, concentrando actualmente sus máximos esfuerzos en alcanzar la operatividad de sus servicios en el estado La Guaira.

A continuación, se presentan los detalles del plan de contingencia y el balance operativo de los servicios de Internet y Televisión:

Balance de restitución de servicios y afectaciones en zonas:

• La Guaira – Sede Catia la Mar: Sufrió un deterioro del 75% en su infraestructura, sin embargo, la cabecera no presentó daños mayores y mantuvo su operatividad al 100%. Actualmente se están atendiendo los casos individuales, puntualmente en domicilio de

usuarios.

• La Guaira – Sede Caribe: Se reportó pérdida total de la infraestructura de la cabecera y oficinas debido al colapso absoluto del centro comercial donde operaba. Inter ya dispone en sitio de una cabecera transportable tipo gabinete. Actualmente se definen los permisos de ubicación, energía y la reconexión de cables troncales en Macuto y Caraballeda, estimando iniciar la reposición del servicio en un plazo de 10 días.

• Caracas y Miranda: Se registraron cortes múltiples de fibra óptica por derrumbes de viviendas en Las Minas de Baruta y en el sector Ruperto Lugo del Distrito Capital. Estatus actual: 100% del servicio operativo.

• Aragua: Estatus actual: 100% del servicio restablecido. El servicio fue reparado en su totalidad durante la jornada del 25 de junio.

• Carabobo: La estructura de la cabecera de Morón presentó daños estructurales de importancia; sin embargo, los servicios se mantuvieron y mantienen operativos al 100% sin afectación de usuarios.

Para los trabajos de restitución de los servicios, Inter movilizó de inmediato a 7 equipos de trabajo de apoyo procedentes de Caracas, Guarenas, Los Teques, Charallave y Turmero. Estas cuadrillas acudieron dotadas con vehículos, instrumental de medición y materiales, logrando levantar las rutas troncales y salvar la redundancia del Backbone nacional el mismo 24 y 25 de junio.

Acciones de apoyo comunitario

Conscientes de la necesidad vital de mantener comunicada a la población, Inter implementó Wifi libre y unidades móviles con conexión a Internet en los siguientes sectores:

1. Zonas Wi-Fi libre: Se han instalado y habilitado 16 puntos de Wifi libre entre La Guaira, Caracas, Guarenas, Tucacas y Morón, para brindar conexión a Internet en las zonas afectadas, dando prioridad a refugios y sectores sin acceso a comunicación para toda la

comunidad que lo necesite.

2. Conectividad móvil en calle: Cada vehículo técnico desplegado en las calles de la Guaira funciona activamente como una zona Wi-Fi móvil de libre acceso para cualquier ciudadano.

Centros de acopio

Con el propósito de canalizar el apoyo solidario hacia las comunidades afectadas, Inter ha habilitado sus sedes de Caracas y Valencia como centros oficiales de recepción de insumos y ayuda humanitaria:

• Caracas: Av. Principal de Los Ruices, Edificio Inter.

• Valencia: Urb. Parque Comercio Industrial Castillito, Av. Boulevard Norte, Edificio

Industrial M&M. Municipio San Diego.

Inter reitera su compromiso con las familias venezolanas y continuará trabajando sin descanso hasta lograr la reconstrucción total de sus servicios en La Guaira, además de constribuir al bienestar social, a través de sus servicios de conectividad.

Para más información sobre los productos y servicios de Inter, invitamos a visitar su página Web inter.com.ve o sigue la marca en redes sociales como Instagram, Facebook, X y TikTok:

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Nota de prensa Inter