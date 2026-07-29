Conozca el valor del dólar durante este #29Jul

CARACAS.-El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que este lunes 27 de julio el dólar se cotiza en Bs 744,22 mientras que el euro tendrá un valor equivalente en Bs 846,07.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, el organismo financiero especificó que este esquema de cambio es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias.

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