Infectólogo Castro: El Hantavirus no es un virus de transmisión eficiente como el COVID-19

CARACAS.- El infectólogo, Julio Castro, aseguró que pese a que la variante Andes del hantavirus es un fenómeno complejo, no puede convertirse en una pandemia de magnitud como el COVID-19 dado que su capacidad de transmisión no es eficiente.

Según el experto, para la transmisión de este virus se necesita un contacto de persona a persona muy cercano y prolongado, a diferencia de enfermedades como el COVID que crea focos de contagio.

«Para que haya una gran epidemia tiene que haber transmisión respiratoria humano-humano eficiente, tiene que tener un periodo de incubación medianamente largo y además tiene que ser una enfermedad de mediana severidad», resaltó en entrevista concedida a Shirley Varnagy para el circuito Onda de Unión Radio .

Asimismo, Castro acotó que el índice de mortalidad del virus es de 30% y no hay tratamiento para el mismo. Sin embargo, los pacientes que suelen complicarse son pacientes con condiciones o patologías preexistentes.

En cuanto a la familia de hantavirus, el infectólogo explicó que es una familia extensa y compleja en animales, pero los que tienen incidencia en los humanos se dividen en dos grupos clínicos: hantavirus del viejo mundo y del nuevo mundo.

El grupo clínico del nuevo mundo presenta síntomas como neumonía severa y diarrea, mientras que el del viejo mundo implica complicaciones relacionadas con insuficiencia renal.

Castro indicó que por los momentos no hay venezolanos implicados en el brote dado en el crucero MV Hondius; pero en el país se han presentado casos a lo largo de los años debido a que es un virus común en Latinoamérica.

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Ashley Gómez/Unión Radio