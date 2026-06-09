Inameh prevé lluvias en algunas zonas del país este #9Jun

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), estima que durante este martes 9 de junio se generarán lluvias o chubascos y eventual actividad eléctrica en algunas localidades del territorio venezolano.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se registrarán en áreas de Bolívar, Amazonas, sur de Guárico, Llanos Occidentales, Lara, Falcón, los Andes y Zulia.

El Inameh indicó que prevalecerá la nubosidad fragmentada y algunas zonas poco nubladas hacia nororiente venezolano.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio