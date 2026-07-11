Protección Civil evalúa infraestructuras en la Costa Oriental de Falcón

CORO .- El equipo de Protección Civil Falcón junto a la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, se mantiene desplegado en la Costa Oriental de la entidad para evaluar los daños estructurales tras el reciente doble sismo.

Las inspecciones técnicas se concentran principalmente en las localidades de Tucacas y Boca de Aroa, con el objetivo de determinar el nivel de vulnerabilidad y garantizar la seguridad de la población.

El director regional de Protección Civil, Yoe Cabos, informó que las comisiones técnicas no solo están revisando los inmuebles que reportaron daños visibles, sino también aquellos que aparentemente no se vieron afectados de manera directa.

«Seguimos haciendo el trabajo de análisis de vulnerabilidad de riesgo de las unidades educativas, edificios comerciales, residenciales, centros comerciales y poder descartar daños en nuestro estado», detalló Cabos.

Como parte de las acciones de respuesta inmediata, las autoridades locales confirmaron que esta semana iniciaron los trabajos de intervención y rehabilitación en más de 100 viviendas afectadas en la parroquia Boca de Aroa, priorizando a las familias vulnerables de la zona.

Unión Radio