Gobierno firma memorando de entendimiento con General Electric para recuperar el sistema eléctrico

CARACAS.- El Gobierno nacional suscribió este lunes un memorando de entendimiento con la empresa General Electric para impulsar la recuperación del servicio eléctrico en el país.

«Le he pedido a los equipos que en más breve posible se convierta ya en contrato para dar inicio a estos trabajos que nos va a permitir en los primeros 24 meses 1.000 megavatios y en total en los cuatro años más de 5.000 megavatios, necesarios para la vida nacional, tanto para cada hogar venezolano como para la plataforma industrial de nuestro país, pero principalmente para la vida de la nación», expresó la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, luego de la firma del documento.

Rodríguez resaltó que en menos de una semana se han firmado dos acuerdos importantes para la recuperación del sistema eléctrico en el país, luego que el pasado viernes se firmó un convenio con la argentina IMPSA, para culminar la construcción de la represa de Tocoma.

En el acto de este lunes estuvo presente el encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barrett.

Unión Radio