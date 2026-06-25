Gobierno eleva a 235 los muertos y 4.300 los heridos por terremotos

CARACAS.- El Gobierno de Venezuela elevó en la noche de este jueves a 235 los muertos y a 4.300 los heridos por los dos terremotos del miércoles.

«Es bueno también recordar que en el sistema público, hemos atendidos al corte de las siete de la noche del día de hoy más 4.300 heridos (…) y hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud», dijo el ministro de Salud, Carlos Alvarado, en el canal estatal Venezolana de Televisión.

EFE