Gobernación de Mérida y ganaderos impulsan la vacunación contra la fiebre aftosa

CARACAS.- La Gobernación del estado Mérida y el sector ganadero se unieron en un plan de vacunación masiva con miras a alcanzar el estatus de territorio libre de fiebre aftosa y abrir las puertas a los mercados internacionales.

El miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), Luis Morales, calificó como importante la unión de sectores debido a que «Venezuela es el único país que no se encuentra certificado de la vacuna».

Además, indicó que el censo que se hará servirá para conocer con qué cantidad de rebaño cuenta el país.

Por su parte, el secretario de economía de la entidad, Richard Lobo, señaló que la labor servirá para combatir la enfermedad e impulsar la exportación.

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