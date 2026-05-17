UE asegura garantías en el sistema electoral de Colombia ante comicios presidenciales

CARACAS.- La misión de observación electoral de la Unión Europea aseguró que el sistema electoral colombiano cuenta con garantías de transparencia y seguridad, pese a los cuestionamientos expresados por el Gobierno sobre el software de escrutinio.

El jefe adjunto de la misión, José Antonio De Gabriel, mostró preocupación ante la ola de violencia que mantiene el país en las últimas semanas con atentados y asesinatos en plena campaña.

«Lo que la misión ha dicho después de observar las elecciones al Congreso del mes de marzo es que el sistema colombiano es extraordinariamente transparente, es decir, es muy fácil ver como se cuentan los votos, cómo se suman los votos y comprobar que los votos se corresponden con lo que se votó».

Sin embargo, mencionó que no es viable entregar el software, tal como lo solicitó el presidente Gustavo Petro dado que se podrían generar manipulaciones en el sistema. » A nosotros no nos gusta que el debate se centre en algo que es instrumental».

Se tiene previsto que en las elecciones participen alrededor de 800 observadores internacionales y más de 4.000 personas vigilando el desarrollo.

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