Administración de Seguridad de Transporte de EEUU culminó evaluaciones en dos aeropuertos de Venezuela

CARACAS.- La Embajada de Estados Unidos en Venezuela informó que la Administración de Seguridad de Transporte culminó esta semana las labores de evaluación del Aeropuerto Internacional «José Antonio Anzoátegui» de Barcelona y el Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, como parte de los requisitos para autorizar nuevas conexiones aéreas hacia el país.

En febrero de 2025, la Administración de Seguridad de Transporte realizó las evaluaciones en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, lo cual permitió la reactivación de vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y Venezuela desde el pasado 30 de abril.

Como parte del plan de tres fases del presidente Trump y del secretario Rubio para Venezuela, la Administración de Seguridad de Transporte de los EE.UU., @TSA por sus siglas en inglés, está trabajando para conectar más ciudades venezolanas con los Estados Unidos. pic.twitter.com/ERVkRQ9as4 — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 17, 2026

Unión Radio