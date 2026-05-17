domingo, mayo 17, 2026
- Publicidad -

Administración de Seguridad de Transporte de EEUU culminó evaluaciones en dos aeropuertos de Venezuela

País
Updated:
- Advertisement -

CARACAS.- La Embajada de Estados Unidos en Venezuela informó que la Administración de Seguridad de Transporte culminó esta semana las labores de evaluación del Aeropuerto Internacional «José Antonio Anzoátegui» de Barcelona y el Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, como parte de los requisitos para autorizar nuevas conexiones aéreas hacia el país.

En febrero de 2025, la Administración de Seguridad de Transporte realizó las evaluaciones en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, lo cual permitió la reactivación de vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y Venezuela desde el pasado 30 de abril.

Unión Radio

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

ÚLTIMAS NOTICIAS

- Advertisement -

NOTICIAS RELACIONADAS

- Advertisement -

País

Mundo

Deportes

En audio

Contáctanos