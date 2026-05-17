Ecuador contabiliza casi 3 mil aprehendidos por controles de seguridad

CARACAS.- El toque de queda vigente en Ecuador registra cerca de 3 mil detenidos en nueve provincias y cuatro cantones bajo controles de seguridad.

En base a datos presentados por el Gobierno y la Policía Nacional, suman 2.971 aprehendidos, 362 allanamientos, la intervención de 148 infraestructuras relacionadas a grupos delictivos, el decomiso de 2,5 toneladas de sustancias ilícitas y 366 armas.

En Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de Los Tsáchilas y Sucumbíos son las zonas donde se aplica la restricción de movilidad en un horario comprendido que va desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y durará hasta este lunes 18 de mayo.

Sin embargo, las autoridades continuarán los operativos militares y policiales en diversos puntos del país.

La medida dada por el Gobierno sostiene que la estrategia busca la reducción de operatividad de organizaciones criminales.

Unión Radio