Especialistas llaman a cuidar la piel ante el aumento de las temperaturas

CARACAS.- Especialistas cutáneos instan a cuidar de la salud de la piel ante las altas temperaturas registradas en los últimos días y que duplican los casos de deshidratación dérmica.

La dermatóloga del estado Aragua, María Fernanda Rodríguez, informó que se registran mayor casos de pacientes con resequedad extrema y alteración de pigmentos en la piel.

«Estamos observando a los pacientes con deshidratación cutánea y esto se debe a esta hora de calor, no solamente debemos hidratarnos con agua, sino usar protector protectores físicos y químicos, usar lentes, protegernos de los rayos que lo que hacen es exacerbar más los procesos de envejecimiento como de pigmentación en la piel».

Rodríguez llamó a la población a no subestimar los efectos que puedan causar los rayos solares en la piel.

Unión Radio