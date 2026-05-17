Gremio comercial de Nueva Esparta apoya la recuperación de la avenida Santiago Mariño

CARACAS.- La Cámara de Comercio Puerto Libre y Producción del Estado Nueva Esparta, Raquel Uribe, respalda el proyecto para recuperar los atractivos de la avenida Santiago Mariño, como zona comercial.

«Es un proyecto que rompe con los esquemas convencionales, pero que además nos dice ‘dejemos la nostalgia, el romanticismo y demos un paso adelante’. Sí es el rescate de la Santiago Mariño, pero no lo que vimos en los años 80 porque ahora tenemos los centros comerciales», afirmó.

La representante gremial destacó que el proyecto se desarrolla con el apoyo de la municipalidad, el sector privado y firmas de arquitecturas.

La avenida Santiago Mariño cuenta con 650 metros lineales.

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