Hoteleros de Monagas afirman que fluctuaciones eléctricas generan pérdidas económicas

CARACAS.- La representante del sector hotelero ante la Cámara de Comercio en Monagas, Roxana Hércules, reportó pérdidas de hasta 40 % por las fallas eléctricas en la ciudad de Maturín.

«Los cortes son irregulares, por supuesto, esto está afectando nuestras ventas, nuestra facturación. Mis ocupaciones han bajado muchísimo, diría que un 40 % de pérdida, tengo que decirle a los clientes que no puedo recibirlos», subrayó Hércules.

Aunado a eso, contabilizó que de 32 hoteles que se ubican en Maturín solo tres de ellos cuentan con planta eléctrica.

También pidió que se publique un cronograma de cortes para conocer las horas de sin el servicio.

Unión Radio