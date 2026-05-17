Petro afirma que Bolivia vive una «insurrección popular» y ofrece mediación ante la crisis

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este domingo que Bolivia vive una «insurrección popular» por las protestas y bloqueos que exigen la renuncia del mandatario de ese país, Rodrigo Paz, y ofreció la disposición de su Gobierno, que termina el próximo 7 de agosto, para contribuir a una salida pacífica de la crisis.

«Bolivia vive una insurrección popular. Es la respuesta a la soberbia geopolítica», escribió Petro en su cuenta de X, donde también señaló que «Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en paz».

El mandatario colombiano aseguró además que su Gobierno está dispuesto, «si es invitado», a «buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana».

Las declaraciones del gobernante colombiano se producen mientras Bolivia atraviesa una escalada de protestas lideradas por sectores sindicales, campesinos y vecinales que reclaman mejoras salariales y exigen la dimisión de Paz.

EFE