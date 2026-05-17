Aumenta demanda de combustible en Barquisimeto por fallas en municipios vecinos

BARQUISIMETO.- La secretaria del sindicato de Estaciones de Servicio, Azalea Colmenarez, precisó que la falta de programación en los despachos motiva a los usuarios a trasladarse hacia Barquisimeto para surtir gasolina.

“Anteriormente a los dueños de estaciones les llegaba el cronograma el día domingo, donde les decía qué gandola les iba a despachar y el día y se preparaban, ahora no, ahora de repente tiene que estar el dueño de la bomba o un bombero pendiente, avisando que llegaron las guardias y viene la gasolina”, explicó.

Por su parte el secretario de Gobierno en la entidad, Nelson Torcata, aseguró que PDVSA despacha el combustible con total normalidad en la región. “La cantidad de gandolas que llegan semanalmente son las mismas, no ha disminuido la cantidad”.

Los usuarios afirman que las fluctuaciones eléctricas paralizan surtidores y extienden las filas en las estaciones de servicio, como señala Shirley Carrillo. “Allá está más larga, las colas no se mueven y he estado tratando de buscar cuál era por lo menos la que se movía un poco más. Esta está moviéndose, vamos a decir que cada media hora hay cuatro carros”.

Autoridades locales pidieron calma a la población tras asegurar que la producción nacional de gasolina está garantizada, por lo que esperan que el suministro se estabilice al inicio de la semana.

SPLL / Unión Radio