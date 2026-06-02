Giselle Bonet regresa a casa con “Venezuela Importa”: la gira magistral que transformará el comercio con China

CARACAS.- Por primera vez en la historia del sector comercial del país, la reconocida empresaria y consultora venezolana Giselle Bonet anuncia su gira de conferencias magistrales “Venezuela Importa” para junio de 2026. Tras más de una década liderando operaciones logísticas desde China (donde radica actualmente) y gestionando miles de contenedores, Bonet regresa a su tierra natal para entregar a los emprendedores y empresarios locales y demás interesados, el “mapa exacto” para importar con éxito y sin riesgos en esta relevante área de negocios.

Esta gira abarca las ciudades de Caracas, Valencia y Barquisimeto bajo la producción de “The Branding Show”, marca especializada en traer a los mejores conferencistas internacionales para brindarle al público estos denominados “conciertos para la mente” y es el turno de esta especialista venezolana de trayectoria internacional.

“En 2013 salí de Venezuela con una maleta y muchos sueños y tras 13 años de caídas y éxitos en Asia, regreso con una misión, que ustedes no cometas los mismos errores que yo”, afirma la autora del Best Seller: “11 Secretos para tener éxito al importar”. Esa experiencia presencial promete ser una antes y un después para quienes buscan capitalizar el incremento del 9% en las ventas de productos chinos hacia Latinoamérica, registrado en el último año.

Giselle se presentará con “Venezuela Importa” el martes 23 de junio en Barquisimeto (Lidotel), el jueves 25 en Caracas (Teatro Paraninfo de la Universidad Metropolitana) y el sábado 27 de junio en Valencia (Hotel Hesperia), todas en el horario de las 6:00 pm y las entradas ya se pueden adquirir en sus distintas categorías a través de la página web: www.thebranding.show

Este evento ofrecerá distintas modalidades de participación, destacando la experiencia VIP (Cena) que incluye un encuentro exclusivo con Bonet y limitado sólo para 25 personas, acceso al curso de importación y su libro (“11 Secretos para tener éxito al importar”) en físico y las categorías: Premium y Plus que garantizan acceso a herramientas digitales y beneficios exclusivos para el ecosistema empresarial.

Experiencia Técnica y Estratégica

“Venezuela Importa” es un evento 100% presencial y contará con una capacitación de alto nivel dividida en cuatro pilares fundamentales: Radiografía del Mercado 2026 (análisis de tendencias en tecnología, hogar y construcción tras la 19ª visita de Giselle a la gran Feria de Cantón); Metodología de Seguridad (filtros críticos para validar proveedores entre un universo de 2,7 millones de opciones); Logística para Venezuela (desmitificación de fletes aéreos, marítimos y gestión aduanera para proteger la rentabilidad) y Cultura de Negociación (estrategias para negociar precios y cantidades mínimas basadas en 13 años de residencia en China).

Cabe destacar que “The Branding Show” lleva más de 4 años trayendo a los más destacados conferencistas a Venezuela, como la colombiana Margarita Pasos, el español Enrique Rojas, el estadounidense Jürgen Klaric o la dominicana Vilma Nuñez y en esta ocasión apuestan a la venezolana Giselle Bonet, quien se ha destacado como estratega de negocios con base en China desde hace 13 años, siendo una voz autorizada en economía y negocios internacionales, centrada en el control de calidad y empoderamiento del empresario latinoamericano.

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NP/Unión Radio