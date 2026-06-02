Stalin González: nuestra ruta es defender la democracia

CARACAS.-El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Stalin González, aseguró este martes que conoció por los medios de comunicación sobre el Manifiesto de Panamá que compartió un sector de la oposición y que no tiene «detalles de eso», pero reiteró que «su ruta siempre ha sido defender la democracia».

El dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT) remarcó que el ejercicio de la política lleva a «buscar espacios para el acuerdo» e insistió en que el camino que siempre han planteado es que «hay que defender la democracia».

«Una parte de ella es acordar y negociar, no puedes dejar de hacer otra cosa, construir una organización, de ser una alternativa democrática en el país, de acompañar y ser la voz de quienes están hoy sufriendo en el país», afirmó en entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

González considera que se han dado «avances» en Venezuela con la designación de las nuevas autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General y la reforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

«Eso es parte de construir una ruta de una elección, vendrá la discusión de nombrar un CNE, que no es nada más el CNE, sino discutir el paquete de leyes electorales, modificar algunas de las leyes electorales, que además se deje claro cómo va a ser la apertura del Registro Electoral, cómo es la participación de los venezolanos en el exterior», dijo.

Sostuvo que «hay una serie de pasos que hay que cumplir para llegar a la elección». «Lo único que te puedo decir es que nosotros estamos construyendo esa ruta, la estamos trabajando y bienvenido todo el que quiera seguir trabajando en defender la democracia», añadió.

Asimismo, el diputado ve «difícil» la celebración de un proceso electoral en 2026, pero aseveró que «hay que trabajar para que esa elección sea lo más rápido posible, con instituciones que tengan credibilidad, con pasos seguros».

González considera que actualmente el país atraviesa por unas «condiciones distintas» aunque por ahora «no todas las expectativas» se han cubierto y cree que es una oportunidad que se debe aprovechar para lograr «un cambio más hacia la democracia».

«Hoy tenemos una oportunidad real de hacer las cosas, con calma, de construir y dar los pasos necesarios para lograr el cambio político, que además necesitas del acuerdo (…) entonces necesitas un acuerdo de convivencia real para que este país empiece a mejorar», dijo.

Ley de Amnistía

Al ser consultado sobre la vigencia y el alcance de la Ley de Amnistía, el parlamentario del bloque opositor afirmó que la «Constitución es clara» y señala que «una ley se deroga con otra ley», por lo que el instrumento que fue aprobado este año se mantiene activo.

«No hay otra ley que sustituya esta. La Ley de Amnistía aprobada en el 2026 está vigente y ella refleja una cantidad de hechos que las personas pueden acogerse a ella», dijo.

González enfatizó que muchos de los beneficiados con el instrumento legal que se encontraban en el exterior «están viniendo a Venezuela» para continuar con el proceso. «Yo creo que eso es importante aclarar, esa ley es vigente, cualquiera que sienta que puede acogerse a ella lo puede solicitar, y los tribunales están en la obligación de aceptar la solicitud», acotó.

Asimismo, destacó la importancia de la «transparencia» sobre la cantidad de personas que han solicitado y recibido la amnistía en los últimos meses. «El Estado venezolano, en este caso los tribunales y la Fiscalía tienen que ser transparente en publicar quienes son las personas que han sido beneficiadas y con eso se acaba el tema de si ese número es real o no», acotó.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio