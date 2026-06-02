Diputada Galeano invita a participar en la consulta sobre la simplificación de trámites

CARACAS.-La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Bussy Galeano, invitó este martes a participar en la consulta sobre la simplificación de trámites administrativos que activó el gobierno luego de la aprobación de la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos.

«La consulta también nos ayuda a que sectores en particular hablen de su realidad porque a lo mejor desde la visión de cada quien, según como se mueve su cotidianidad puede reconocer que simplificar, que no simplificar, que afecta más y que afecta menos», dijo.

En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio , sostuvo que la intención de la consulta es unir a los sectores y agilizar los trámites.

La parlamentaria destacó la importancia del instrumento legal en medio de la nueva realidad digital que se vive en el país. Asimismo, remarcó que algunos de los pilares fundamentales de la ley son modernización continua, la digitalización para eliminar la duplicación de documentos y velar de «no excluir a nadie».

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio