Gavazut sugiere enfocarse más en la producción nacional para combatir la inflación

CARACAS.- El economista Luis Enrique Gavazut advirtió que mientras no exista un aumento del ingreso fiscal en divisas y se eleve los niveles de productividad del país, los aumentos de sueldos y salarios solo contribuirían a la inflación.

En una entrevista del programa Al Instante en Unión Radio , Gavazut explicó que los anuncios económicos realizados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lejos de satisfacer una necesidad de los venezolanos es el resultado de numerosas presiones a las que vive sometida la población y advirtió que muchas de ellas traen fines políticos.

El también investigador rechazó las solicitudes sobre más aumentos de sueldos, pues considera que en la situación actual solo ocasionaría una depreciación del bolívar y no contribuiría realmente a una solución inflacionaria.

«Hasta que el país no aumente el ingreso fiscal en divisas y la economía no eleve sus niveles de productividad total de los factores pues evidentemente aumentar sueldos y salarios lo único que va a derivar es en un aumento de la inflación y por supuesto la depreciación a la moneda (…) Para nadie es un secreto que las exportaciones venezolanas no han aumentado a nivel petrolero y no petrolero en una proporción del 50% en relación a inicio de años. Hasta que eso no ocurra van haber efectos inflacionarios», detalló.

Gavazut sostuvo que la solución en un corto o mediano plazo de dos años para que este fenómeno mejore es que exista un aumento de divisas en materia de exportación petrolera y otros componentes como el oro y otros minerales valiosos.

También negó cualquier posibilidad de que se realice alguna sustitución de la moneda nacional o préstamos a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, pues a su juicio corresponde a lo que calificó como un «paquetazo neoliberal» que forzaría al gobierno a someterse a una disciplina fiscal que no traería beneficios claros a la ciudadanía.