López: Bono de Responsabilidad Profesional se fijó sin discusión sindical

CARACAS.- Desde Ginebra en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), Carlos López, coordinador nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y coordinador de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela -FTUV-, calificó de “avance cualitativo importantísimo el incremento a $240 dólares a todos los trabajadores, independientemente de su nivel en su escalafón, 240 dólares de ingresos mínimos integrales de Estado”.

Ante los reclamos en torno al Bono de Responsabilidad Profesional o Responsabilidad Académica por una supuesta exclusión de trabajadores, señaló que “ese segundo bono fue diseñado por los técnicos del gobierno, se comenzó a pagar el 30 de abril y tiene una estructura gradual, mientras más formación tenga un trabajador, sea docente universitario, docente básico o médico de salud, recibirá mayor bonificación integral indexada”.

“Ese bono no fue discutido con la central, simplemente los técnicos lo decidieron y lo aplicaron”, explicó.

López señaló que “inmediatamente hemos planteado que se debe discutir la metodología y estudiar la extensión hacia otros sectores de trabajadores de nivel profesional que no fueron favorables al bono, estoy hablando de los médicos residentes de los hospitales, porque se les pagó a los médicos especialistas, titulares, pero no se les pagó a los médicos residentes, que son el grueso fundamental”.

Mesa Nacional de Diálogo

Asimismo, al referirse a la Mesa Nacional de Diálogo para los Consensos Laborales y Sociales en Venezuela que se mantiene en sesión permanente, López señaló que ya “elaboró una metodología repartiéndose el trabajo en 4 comisiones”.

Detalló que “una comisión que va a evaluar y recibir aportes de los trabajadores del sector público; otra comisión que va a recibir los aportes de los trabajadores del sector privado; otra comisión para la seguridad social y una cuarta comisión técnica que va a considerar la información y opiniones técnicas de las tres comisiones anteriores”.

Añadió, en el programa Al Instante con Esther Quiaro en Unión Radio , que se ha continuado el debate, la consulta hacia la base y se hicieron reuniones en cinco estados con participación de sindicatos de base: Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara y Cojedes”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio